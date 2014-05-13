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Мишкина Анастасия Алексеевна
Мишкина Анастасия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.2014
Пол
Женский
Отец
Мишкин Алексей Германович
1988 г.р.
Мать
Мишкина Каткова Юлия Владимировна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2014
Отец:
Мишкин Алексей Германович
Мать:
Мишкина Каткова Юлия Владимировна
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