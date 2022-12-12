Мейшутович (Якубовская) Елизавета Магометовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Якубовская) Елизавета Магометовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Самуилович

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Али Самуилович

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Мерьема Самуиловна

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Лидия Самуиловна

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Самуил Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Матвей Самуилович

Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович

Смерть
Неизвестно
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