Мейшутович (Якубовская) Елизавета Магометовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Самуилович
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Али Самуилович
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Мерьема Самуиловна
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Лидия Самуиловна
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Матвей Самуилович
Отец ребёнка: Мейшутович Самуил Мустафович
Смерть
Неизвестно