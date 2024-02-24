Баранова Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.?

Сын: Баранов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович

Рождение ребёнка
05.10.?

Сын: Баранов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Алексей Романович

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