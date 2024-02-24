Баранова Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.?
Сын: Баранов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович
Рождение ребёнка
05.10.?
Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Баранов Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно