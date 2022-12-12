Зубова (Зубова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Зубова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1979

Отец: Зубов Андрей Павлович

Мать: Зубова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
25.04.1998

Муж: Редькин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
09.03.1999

Дочь: Ломоносова Олеся Дмитриевна

Отец ребёнка: Редькин Дмитрий Александрович

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Развод
20.06.2006

Муж: Редькин Дмитрий Александрович

Развод
20.06.2006

Муж: Редькин Дмитрий Александрович

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