Зубова (Зубова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1979
Отец: Зубов Андрей Павлович
Мать: Зубова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
25.04.1998
Рождение ребёнка
09.03.1999
Дочь: Ломоносова Олеся Дмитриевна
Отец ребёнка: Редькин Дмитрий Александрович
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Развод
20.06.2006
Развод
20.06.2006