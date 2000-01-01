Власов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Анатолий

Власов Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиротич Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Власова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Власова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close