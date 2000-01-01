Яшин Фёдор Абрамович
Место рожденияПензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Дата рождения13.02.1908
Дата смерти?.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Рождение ребёнка
08.10.1948
Мать ребёнка: Яшина Мария Андреевна
Оренбургская область, посёлок Донгуз
Смерть
?.11.1993
Оренбургская область, посёлок Донгуз