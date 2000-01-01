Яшин Фёдор Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшин Фёдор Абрамович

Яшин Фёдор Абрамович

avatar

Место рождения

Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово

Дата рождения

13.02.1908

Дата смерти

?.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Макшанский район, село Шахмаметово
Рождение ребёнка
08.10.1948

Сын: Яшин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Яшина Мария Андреевна

Оренбургская область, посёлок Донгуз
Смерть
?.11.1993
Оренбургская область, посёлок Донгуз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close