Онопко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Михаил

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

16.07.1945

Дата смерти

06.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.1998
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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