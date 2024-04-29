Зарецкий Евсей Абрамович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зарецкий Евсей Абрамович

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Место рождения

д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)

Дата рождения

1906

Дата смерти

26.12.1935

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зарецкий (Zaretsky) Абрам (Abram)

Мать: Zaretsky (Grenader) Sara Broha

д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Смерть
26.12.1935
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Причина смерти: Самоубийство

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