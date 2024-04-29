Зарецкий Евсей Абрамович
Место рожденияд. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Дата рождения1906
Дата смерти26.12.1935
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Смерть
26.12.1935
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Причина смерти: Самоубийство