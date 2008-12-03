Астраханцева (Гурулева) Любовь Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Гурулева) Любовь Марковна

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Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.11.1945

Дочь: Астраханцева Людмила Петровна

Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1948

Дочь: Коломиец Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1951

Сын: Астраханцев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.12.2008
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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