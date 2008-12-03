Астраханцева (Гурулева) Любовь Марковна
Место рождения
Дата рождения16.09.1923
Дата смерти03.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1945
Дочь: Астраханцева Людмила Петровна
Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1948
Дочь: Коломиец Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1951
Сын: Астраханцев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Астраханцев Петр Петрович
Смерть
03.12.2008