Василий Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Семен Сидоров (Ич)

Мать: Ирина Антонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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