Эттейн Моисей Гирмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эттейн Моисей Гирмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Этнтейн Гирш Азимович

Мать: Эттейн Шейна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Эттейн Давид Моисеевич

Мать ребёнка: Эттейн Соня

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шейна Моисеевна

Мать ребёнка: Эттейн Соня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эттейн Соня

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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