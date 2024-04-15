Эттейн Моисей Гирмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Этнтейн Гирш Азимович
Мать: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Эттейн Соня
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Шейна Моисеевна
Мать ребёнка: Эттейн Соня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эттейн Соня
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно