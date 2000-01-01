Катрашева (Кашкарова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катрашева (Кашкарова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1947

Дочь: Катрашева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катрашева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катрашев Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Нэля Сергеевна

Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрашев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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