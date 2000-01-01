Катрашева (Кашкарова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1947
Дочь: Катрашева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катрашева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Нэля Сергеевна
Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катрашев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Катрашев Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно