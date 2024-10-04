Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Степановна

Акилина Степановна

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Семенов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Семенов

Рождение ребёнка
25.02.1860

Дочь: Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Семенов

Рождение ребёнка
03.06.1864

Сын: Тимофей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Семенов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.