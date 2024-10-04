Акилина Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
25.02.1860
Дочь: Евдокия Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Семенов
Рождение ребёнка
03.06.1864
Сын: Тимофей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Семенов