Егор Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.
Сын: Степан Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно