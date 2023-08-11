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Егор Артемьевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.

Сын: Степан Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины к... Показать все
Смерть
Неизвестно

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