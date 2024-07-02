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Власов Петр Сильверстов

Место рождения

село Сивинское Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1831 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Власов Сильверст Дмитриев

Мать: Власова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.

Сын: Власов Николай Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Власов Виталий Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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