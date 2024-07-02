Власов Петр Сильверстов
Место рождениясело Сивинское Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1901
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно