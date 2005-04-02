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Пономарева Мария Анатольевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

02.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2005

Отец: Востриков Анатолий Анатольевич

Мать: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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