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Квасков Александр

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Место рождения

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния

Дата рождения

22.03.1907

Дата смерти

08.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907

Отец: Квасков Дмитрий

Мать: Кваскова Евдокия

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Работа или профессия
Между 1925 и 1928
Разнорабочий (?) в больнице г. Ленинград
Рождение ребёнка
24.04.1938

Дочь: Громова Мирослава

Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна

Калуга
Образование
С 1938
г. Ленинград, Россия
урсы усовершенствования командного состава (КУКС ЛКБТ)
Рождение ребёнка
1944

Сын: Квасков Игорь

Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Лариса

Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна

Бердичев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваскова Евдокия Павловна

Смерть
08.12.1992
Киев, Артиллерийский переулок, 13, кв. 9
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Киев, Берковцы (военное кладбище)
Берковцы, военное кладбище
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