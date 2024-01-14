Квасков Александр
Место рождениядеревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Дата рождения22.03.1907
Дата смерти08.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907
Отец: Квасков Дмитрий
Мать: Кваскова Евдокия
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Работа или профессия
Между 1925 и 1928
Разнорабочий (?) в больнице г. Ленинград
Рождение ребёнка
24.04.1938
Дочь: Громова Мирослава
Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна
Калуга
Образование
С 1938
г. Ленинград, Россия
урсы усовершенствования командного состава (КУКС ЛКБТ)
Рождение ребёнка
1944
Сын: Квасков Игорь
Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Лариса
Мать ребёнка: Кваскова Евдокия Павловна
Бердичев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1992
Киев, Артиллерийский переулок, 13, кв. 9
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Киев, Берковцы (военное кладбище)
Берковцы, военное кладбище