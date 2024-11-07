Шевеков Фирс Филиппов 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевеков Фирс Филиппов

Место рождения

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

25.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Шевеков Филипп Андреев

Мать: Меланья

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевякова Елена Фирсова

Мать ребёнка: Пелагея Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Зотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевякова Екатерина Фирсова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Шевеков Филип Фирсов

Мать ребёнка: Пелагея Зотова

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Шевяков Игнат(ий) Фирсов

Мать ребёнка: Пелагея Зотова

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Шевяков Михаил Фирсов

Мать ребёнка: Пелагея Зотова

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Шевяков Емельян Фирсов

Мать ребёнка: Пелагея Зотова

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
25.05.1889

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