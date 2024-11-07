Шевеков Фирс Филиппов
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти25.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Шевеков Филипп Андреев
Мать: Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевякова Елена Фирсова
Мать ребёнка: Пелагея Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Зотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевякова Екатерина Фирсова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Шевеков Филип Фирсов
Мать ребёнка: Пелагея Зотова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Зотова
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Зотова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Зотова
Смерть
25.05.1889