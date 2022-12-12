Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1864 ст.
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.
Сын: Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1867 ст.
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1868 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1869 ст.
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1870 ст.
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1874 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно