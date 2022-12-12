Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федоровна

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Место рождения

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1864 ст.

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.

Сын: Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1867 ст.

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1868 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1869 ст.

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1870 ст.

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1874 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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