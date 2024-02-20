Штепа Антоний Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Штепа Кирилл Михайлович
Мать: Штепа Мария Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Место жительства
С 1799
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Раковка
Рождение ребёнка
1830
Сын: Штепа Александр Антонович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вишнивецкая Христина Антоновна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно