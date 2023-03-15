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Широков Николай

Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Широков Кузьма

Мать: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Образование
Неизвестно
7 классов
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Широков Николай Кузьмич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Троицкое Дата призыва: 05.04.1944 Копейский ГВК, Челя... Показать все
Смерть
Неизвестно

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