Кульгабида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульгабида

Кульгабида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1781 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карагайкуль, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1781

Сын: Яркинов Абедулла

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.