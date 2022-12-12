Онохин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онохин Сергей Михайлович

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Место рождения

Шера, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.05.1909

Дата смерти

10.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Шера, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1926 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1975
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
10.12.1975
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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