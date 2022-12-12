Онохин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.05.1909
Дата смерти10.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1975
Смерть
10.12.1975