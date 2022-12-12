Свиридова Тамара Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Тамара Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арендарев Леонид

Мать: Арендарева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Степанович

Отец ребёнка: не указан

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Альберт Степанович

Отец ребёнка: Свиридов Степан

Смерть
Неизвестно
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