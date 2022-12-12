Свиридова Тамара Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арендарев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Степанович
Отец ребёнка: не указан
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Альберт Степанович
Отец ребёнка: Свиридов Степан
Смерть
Неизвестно