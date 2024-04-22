Кожина (Балдыкова) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кожина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кожина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кожина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
05.06.1880 ст.
Дочь: Кожина Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.
Сын: Кожин Иван Егорович
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.
Дочь: Кожина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кожина Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1887 ст.
Дочь: Кожина Анисия Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1888
Дочь: Кожина Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Рождение ребёнка
31.10.1895
Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович
Смерть
Неизвестно