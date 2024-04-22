Кожина (Балдыкова) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Балдыкова) Марфа Григорьевна

Место рождения

Поломкин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломкин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кожина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кожина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кожина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кожин Дионисий Егорович

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.

Сын: Кожин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1880 ст.

Дочь: Кожина Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.

Сын: Кожин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1884 ст.

Дочь: Кожина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кожина Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1887 ст.

Дочь: Кожина Анисия Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.12.1888

Дочь: Кожина Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.

Сын: Кожин Евфстафий Егорович

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.10.1895

Сын: Кожин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кожин Егор Федорович

Смерть
Неизвестно
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