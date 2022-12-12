Узлов Григорий Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти02.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Узлов Самойл
Мать: Узлова Лукерья
Рождение ребёнка
22.03.1926
Дочь: Коротенько Евдокия
Мать ребёнка: Узлова Марфа
Абатский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Галина
Мать ребёнка: Узлова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Узлова Марфа
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
02.09.1994
Причина смерти: Сбил поезд
Похороны
Неизвестно