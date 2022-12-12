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Узлов Григорий Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Узлов Самойл

Мать: Узлова Лукерья

Рождение ребёнка
22.03.1926

Дочь: Коротенько Евдокия

Мать ребёнка: Узлова Марфа

Абатский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Галина

Мать ребёнка: Узлова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узлова Марфа

Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
02.09.1994
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Сбил поезд
Похороны
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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