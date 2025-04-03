Мукамукова (Елькина) Валентина Михайловна 02.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мукамукова (Елькина) Валентина Михайловна

Автор
КШ
Шамшурин К.

женский, родилась 02.04.1940

Мать
Елькина Надежда НиканоровнаНеизвестно г.р.
Отец
Хализов МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Полянцева (Мукамукова) Наталья Миншаиковна15.01.1962 г.р.
Мукамуков Александр Миншаикович20.01.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1940

Отец: Хализов Михаил

Мать: Елькина Надежда Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Мукамуков Александр Миншаикович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1962

Дочь: Полянцева (Мукамукова) Наталья Миншаиковна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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