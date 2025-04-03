Мукамукова (Елькина) Валентина Михайловна
женский, родилась 02.04.1940
МатьЕлькина Надежда НиканоровнаНеизвестно г.р.
ОтецХализов МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Полянцева (Мукамукова) Наталья Миншаиковна15.01.1962 г.р.
Мукамуков Александр Миншаикович20.01.? г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1940
Отец: Хализов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.?
Сын: Мукамуков Александр Миншаикович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1962
Дочь: Полянцева (Мукамукова) Наталья Миншаиковна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности