Вилле (Бейер) Любовь Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилле (Бейер) Любовь Романова

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

27.05.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821

Отец: Beyer Thomas Rudolph

Мать: Бейер Параскева Петрова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
31.05.1821
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Стефан Смирной и Верровского уездного училища инспектора Гейнрихсена жена Шарлота Антонова
Бракосочетание
02.07.1841

Муж: Wille Johann Friedrich

Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Вилле Феодор Иванович

Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вилле Емельян Иванович

Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich

Рождение ребёнка
23.07.1844

Сын: Вилле Владимир Иванович

Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бейер Мария Федоровна

Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich

Рождение ребёнка
1857

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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