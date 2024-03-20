Вилле (Бейер) Любовь Романова
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения27.05.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821
Отец: Beyer Thomas Rudolph
Мать: Бейер Параскева Петрова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
31.05.1821
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Стефан Смирной и Верровского уездного училища инспектора Гейнрихсена жена Шарлота Антонова
Бракосочетание
02.07.1841
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Рождение ребёнка
23.08.1842
Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich
Рождение ребёнка
23.07.1844
Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бейер Мария Федоровна
Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich
Рождение ребёнка
1857
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Wille Johann Friedrich
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно