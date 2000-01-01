Лапшин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лапшин Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1929
Сын: Лапшин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Лапшин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лапшин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1943
Сын: Лапшин Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Лашин Валентин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
Неизвестно