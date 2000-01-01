Лапшин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1932 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лапшин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1929

Сын: Лапшин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Лапшин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лапшин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1943

Сын: Лапшин Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Лашин Валентин

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
Неизвестно
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