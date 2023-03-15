Винокуров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Винокурова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокурова (Сидорова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокурова (Сидорова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова (Сидорова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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