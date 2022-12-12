Иванов Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Елена Владимировна
Солнечнодольск, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно