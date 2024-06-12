Кошкарева Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкарева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкарева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кошкарев Федор Ананьевич

Рождение ребёнка
14.06.1946

Дочь: Утукогир Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Кошкарев Федор Ананьевич

поселок Часовня, Норильский район
Смерть
Неизвестно

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