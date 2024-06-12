Кошкарева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкарева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кошкарев Федор Ананьевич
Рождение ребёнка
14.06.1946
Дочь: Утукогир Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Кошкарев Федор Ананьевич
поселок Часовня, Норильский район
Смерть
Неизвестно