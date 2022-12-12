Штремель Stremel (Обербергер Oberberger) Анна Мария Лукасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти22.07.1814 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1783
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1814 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
15 1814 54? 07 22 Anna Maria Stremelin Kamenka