Штремель Stremel (Обербергер Oberberger) Анна Мария Лукасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штремель Stremel (Обербергер Oberberger) Анна Мария Лукасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

22.07.1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Обербергер Oberberger Лукас

Мать: Обербергер Oberberger Анна Мария

Рождение ребёнка
1783

Сын: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович

Отец ребёнка: Штремель Stremel Иоганн Адам Иоганнесович

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штремель Stremel Иоганн Адам Иоганнесович

Смерть
22.07.1814 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
15 1814 54? 07 22 Anna Maria Stremelin Kamenka
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