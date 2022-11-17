Симонов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Пиунова Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно