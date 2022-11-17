Симонов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Пиунова Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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