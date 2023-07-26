Коган Владислав Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Майя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Ариэль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Давид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Мишель
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Даниэль
Мать ребёнка: Коган Сарит
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коган Сарит