Коган Владислав Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган Владислав Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коган Эдуард Аронович

Мать: Коган (Потапенко) Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган Майя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Ариэль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Давид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган Мишель

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Даниэль

Мать ребёнка: Коган Сарит

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коган Сарит

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