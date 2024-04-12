Гаврила Антонович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
09.10.1876
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно