Гаврила Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Антонович

Гаврила Антонович

Место рождения

Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
09.10.1876

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close