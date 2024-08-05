Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1682
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1687
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно