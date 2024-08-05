Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1648 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1682

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1687

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно

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