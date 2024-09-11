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Сладков Лаврентий Евтропович

Место рождения

Петровское

Дата рождения

11.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856

Отец: Сладков Евтроп Федорович

Мать: Сладкова Ульяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сладков Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сладков Лукьян Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маламаева (Сладкова) Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
15.03.1891

Сын: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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