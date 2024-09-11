Сладков Лаврентий Евтропович
Место рожденияПетровское
Дата рождения11.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сладков Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сладков Лукьян Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маламаева (Сладкова) Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
15.03.1891
Сын: Сладков Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сладкова (Жиляева) Прасковья Павлова
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно