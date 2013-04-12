Потапова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2013

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2013

Отец: Потапов Алексей Анатольевич

Мать: Улимова Дарья Андреевна

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