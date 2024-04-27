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Прилуцкий Андрей Фёдорович

Место рождения

Курская область суджанский район село Черкасское Поречное

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

14.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: Прилуцкий Фёдор Федосеевич

Мать: Пушкарева Анастасия Михайловна

Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилуцкая Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
12.02.1957

Дочь: Ковалева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Прилуцкая Ольга Семеновна

Курская область Больше Солдатский район село Розгребли
Смерть
14.01.1961

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