Прилуцкий Андрей Фёдорович
Место рожденияКурская область суджанский район село Черкасское Поречное
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти14.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1957
Дочь: Ковалева Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Прилуцкая Ольга Семеновна
Курская область Больше Солдатский район село Розгребли
Смерть
14.01.1961