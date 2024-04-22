Первая Жена Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Евдокия Васильева

Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

27.05.1807

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Василий

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СЕЛЯТИНО ИЕВСКОЕ МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священн... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1804

Дочь: Анисья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 03.01.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Овдотья Васильева родила дочь Анисью, которая крещена 6го числа священником Яковом Петровым с дьячком Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1806

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священником Иаковом Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Кононов

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.05.1807
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 27.05.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска крестьянская жена Евдокия Васильева 30ти лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом Петровым с дьячьк... Показать все
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