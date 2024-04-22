Первая Жена Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти27.05.1807
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1777
Отец: Василий
СЕЛЯТИНО ИЕВСКОЕ МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священн... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1804
Дочь: Анисья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Кононов
МК-1804 03.01.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Овдотья Васильева родила дочь Анисью, которая крещена 6го числа священником Яковом Петровым с дьячком Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1806
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Кононов
МК-1806 22.08.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Евдокия Васильева родила дочь Наталью, которая крещена 26го числа священником Иаковом Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Кононов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.1807
МК-1807 27.05.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска крестьянская жена Евдокия Васильева 30ти лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом Петровым с дьячьк... Показать все