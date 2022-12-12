Василий Иларионович
Место рождения
Дата рождения08.03.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1762
Отец: Иларион Иудич
Мать: Анастасия Ильинична
Крещение
08.03.1762
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно