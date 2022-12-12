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Василий Иларионович

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.03.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1762

Отец: Иларион Иудич

Мать: Анастасия Ильинична

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
08.03.1762
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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