Нижник (Януцевич) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Януцевич Алексей
Рождение ребёнка
?.07.1863
Дочь: Вашкевич Магдалена
Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нижник Герасим
Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)
Смерть
Неизвестно