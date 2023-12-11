Нижник (Януцевич) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник (Януцевич) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Януцевич Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1863

Дочь: Вашкевич Магдалена

Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Нижник Герасим

Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Нижник Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Нижник Лев (Леонтий)

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
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