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Завьялов Александр Иванов(ич)

Место рождения

Власьево, Чухломский уезд, Костромская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Власьево, Чухломский уезд, Костромская область
поручители по жениху д.Копьево кр-н Федор Иванов Волков и д.Борисова кр-н Николай Егоров Юдин; по невесте д.Копьево Павел Степанов Немцев и д.Церковная кр. Михаил Васильевич Таланов
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Немцева Серафима Степановна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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