Завьялов Александр Иванов(ич)
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поручители по жениху д.Копьево кр-н Федор Иванов Волков и д.Борисова кр-н Николай Егоров Юдин; по невесте д.Копьево Павел Степанов Немцев и д.Церковная кр. Михаил Васильевич Таланов
Бракосочетание
26.01.1914
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно