Эрматова Фатима Мухитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрматова Фатима Мухитдиновна

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Место рождения

Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши

Дата рождения

07.08.1958

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958

Отец: Эрматов Мухитдин

Мать: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметгалиев Владимир Исрафилович

Отец ребёнка: Ахметгалиев Исрафил Гайсович

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