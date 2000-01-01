Эрматова Фатима Мухитдиновна
Место рожденияУзбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши
Дата рождения07.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958
Отец: Эрматов Мухитдин
Мать: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметгалиев Владимир Исрафилович
Отец ребёнка: Ахметгалиев Исрафил Гайсович