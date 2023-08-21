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Яковлева Екатерина Семёнова
Яковлева Екатерина Семёнова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1870 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён Ильин
1818 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870 ст.
Отец:
Семён Ильин
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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