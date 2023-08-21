Яковлева Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Екатерина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870 ст.

Отец: Семён Ильин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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