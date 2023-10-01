Ряшенцева (Деденок) Алена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряшенцева (Деденок) Алена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ряшенцев Сергей Александрович

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.01.2006

Сын: Ряшенцев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ряшенцев Сергей Александрович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

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