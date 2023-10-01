Ряшенцева (Деденок) Алена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ряшенцев Сергей Александрович
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Ряшенцев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ряшенцев Сергей Александрович
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край