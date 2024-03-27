Абдряхимов Алтынбай
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шарипов Абдряхим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма 1 Жена
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Фатыма 1 Жена
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алтынбаев Севбян
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.08.1897
Дочь: (Алтынбаева) Муршида
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно