Абдряхимов Алтынбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдряхимов Алтынбай

Место рождения

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шарипов Абдряхим

Мать: не указана

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма 1 Жена

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алтынбаев Нурмухаммят

Мать ребёнка: Фатыма 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Алтынбаев Севбян

Мать ребёнка: ?

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1897

Дочь: (Алтынбаева) Муршида

Мать ребёнка: ?

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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