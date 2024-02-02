Барсукова Ирина (Арина) Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1814
Сын: Барсуков Трифон Спиридонов
Отец ребёнка: Барсуков Спиридон Александров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Барсукова Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Барсуков Спиридон Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно