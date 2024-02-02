Барсукова Ирина (Арина) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова Ирина (Арина) Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1814

Сын: Барсуков Трифон Спиридонов

Отец ребёнка: Барсуков Спиридон Александров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Барсукова Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Барсуков Спиридон Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Спиридон Александров

Смерть
Неизвестно
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