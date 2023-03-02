Селезнев Василий Гаврилович
мужской, родился 10.04.1891, Бердянск
умер Неизвестно
ОтецСелезнев Гавриил Ильич05.10.1838 г.р.
Супруги
Дети
Селезнев Павел Васильевич23.12.1917 г.р.
Селезнев Пантелеймон Васильевич30.08.1924 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1917
Рождение ребёнка
23.12.1917
Сын: Селезнев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1924
Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1928
Дочь: (Селезнева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно