Селезнев Василий Гаврилович 10.04.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Василий Гаврилович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 10.04.1891, Бердянск

умер Неизвестно

Отец
Селезнев Гавриил Ильич05.10.1838 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева (Артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна1847 г.р.
Супруги
Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна1899 г.р.
Дети
Селезнев Павел Васильевич23.12.1917 г.р.
Селезнев Пантелеймон Васильевич30.08.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1891

Отец: Селезнев Гавриил Ильич

Мать: Селезнева (Селезнева (Артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно

Извозчик

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна

Супруг(-а): Василий Гаврилович Селезнев

Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Селезнев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1924

Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1928

Дочь: (Селезнева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Бондарева) Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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